La Nazionale Under 17 fa il primo passo verso l’Europeo di categoria. Dalla prossima settimana, 26 giocatori convocati dal tecnico Bernardo Corradi, si ritroveranno al CPO di Tirrenia per preparare la prima fase di qualificazione al torneo continentale che si svolgerà in Irlanda del Nord. Il raduno inizierà lunedì 18 e terminerà domenica 24 ottobre, giorno in cui il tecnico Azzurro sceglierà i 20 giocatori che il giorno dopo, partiranno alla volta di Belfast. E’ lì che si giocheranno le tre partite del primo turno di qualificazione per il campionato europeo, la cui fase finale si svolgerà in Israele a partire dal prossimo 16 maggio.L’Italia, per questo primo step europeo, è stata inserita nel Gruppo 12 insieme ai padroni di casa dell’Irlanda del Nord, Albania e Scozia. Il passaggio alla fase successiva sarà dato alle prime due classificate di ogni girone e alle migliori 4 terze.Elenco giocatoriPortieri: Federico Magro (Lazio), Edoardo Motta (Alessandria), Paolo Raimondi (Inter);Difensori : Davide Bosia (Genoa), Fabio Chiarodia (Werder Bremen), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Calixte Mane (Sampdoria), Alessandro Milani (Lazio), Claudio Parlato (Sassuolo), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino);Centrocampisti: Bruno Kevin (Sassuolo ), Aaron Ciammaglichella (Torino), Marco Delle Monache (Pescara ), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal ), Antonio Troise (Lazio);Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Giacomo Marconi (Parma), Enoch Owosu (Inter), Francesco Presta (Fiorentina), Alessio Vacca (Juventus).Staff: Coordinatore Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi; Vice Allenatore, Massimiliano Favo; Preparatore dei Portieri, Davide Quironi; Preparatore Atletico, Luca Coppari; Match Analyst, Mirko Magistro; Medici, Paolo Manetti e Alessio Rossato; Fisioterapista, Giuliano Gepponi; Nutrizionista, Andrea Valigi; Segretario, Massimo Petracchini.