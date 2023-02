A Clairefontaine, dopo il ko per 2-1 di due giorni fa,In 10 uomini per oltre un tempo, la Nazionale Under 17 ha subito la seconda sconfitta di misura: a cambiare la partita, l'espulsione al 38' del primo tempo di Gabriele Paolocci (Lazio), per un fallo di gioco. Lo stesso Paolocci aveva segnato il gol del momentaneo 2-1 degli Azzurrini: di Emanuele Rao (Spal) e Mattia Mannini (Roma) le altre due reti dell'Italia,, contro i padroni di casa, la Repubblica d'Irlanda e l'Ucraina. In palio, due posti per la fase finale in programma a metà maggio in Ungheria."Ho avuto la conferma che questa squadra ha carattere - le parole di Corradi -. Peccato per l'espulsione, ma non per l'episodio in sé, quanto perché partite come queste servono per provare meccanismi e capire cosa manca. In ogni caso, la prestazione dei ragazzi è stata eccellente, perché non è facile contro una squadra come la Francia giocare oltre 50 minuti in inferiorità numerica con questa attenzione. Nell'uno contro uno hanno qualcosa in più di noi, ma non abbiamo fatto sì che potessero dominarci: anzi, nel finale avremmo anche potuto pareggiare. A fine partita ci siamo fatti i complimenti a vicenda con l'allenatore della Francia, salutandoci con la speranza di entrambi di rivederci a Budapest".Era stato Mohamed-Amine Bouchenna, giocatore del Clermont, a sbloccare il risultato trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di Verde. Dopo un avvio sofferto, l'Italia ha reagito e capovolto il punteggio, con le reti di Rao e Paolocci, autore di uno splendido gesto tecnico. L'espulsione di quest'ultimo ha però inciso sull'andamento della partita: nel primo quarto d'ora della ripresa, Eli Junior Kroupi - già autore della doppietta decisiva martedì nella prima amichevole - ha messo a segno altri due gol, con Bouchenna che al 20' del secondo tempo ha anch'egli realizzato la sua seconda rete personale. La punizione di Mannini al 28' ha riportato l'Italia a contatto, ma gli assalti al 4-4 non hanno portato al pareggio.La Nazionale Under 17 si ritroverà martedì 28 febbraio a Roma, dove rimarrà fino a venerdì 3 marzo, quando Corradi ufficializzerà la lista dei 20 convocati che il giorno successivo partiranno alla volta di Cipro, sede dell'Elite Round.