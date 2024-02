Italia Under 17 battuta dalla Francia: Camarda a secco, decide il gol di Salhi

L'Italia Under 17 di Massimiliano Favo è uscita sconfitta di misura per 1-0 nella prima delle due amichevoli previste in questi giorni a Coverciano contro i pari età della Francia Under 17. Decisivo per i francesi il cross sbagliato dalla sinistra di Salhi che beffa un Longoni non precisissimo. A secco il super-attacco azzurro composto da Liberali, Mosconi e Camarda che spreca tante occasioni anche a tu per tu con Stawiecki nel corso di tutta la gara. :



LE PAROLE DI FAVO - “È stata una bella partita intensa; una gara da pareggio, fondamentalmente. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e purtroppo la gara è stata decisa da un episodio fortunoso. Commentiamo una sconfitta, ma sono contento della predisposizione della squadra, della sua voglia e del gioco mostrato in campo. Forse abbiamo sbagliato qualche gol sotto porta, ma sono partite che ci servono nel nostro percorso di crescita in vista della seconda fase di qualificazione”.



IL TABELLINO

Italia-Francia 0-1

ITALIA: Longoni, De Sant’Anna, Cama, Mantini, Maffessoli, Natali, Coletta, Di Nunzio, Camarda, Liberali, Mosconi. A disp.: Nunziante, Garofalo, Cappelletti, Maiorana, Nardin, sala, Ciardi, Bellino, Colombo, Atzeni, Monaco. All.: Favo

FRANCIA: Stawiecki, Thebault, Sissoko, Sternal, Gadegbeku, Meite, Sellami, Angely, Camara, Bakola, Salhi. A disp.: Bienck, Gadou, Cabral, Kante, Kouakou, Chauvin, Sylla, Akabou, Detourbet, Said, Aissat. All.: Alcocer

ARBITRO: Barbetti di Arezzo. Assistenti: Pascali e Guiducci. IV Ufficiale: Tranchida

RETE: 20’st Salhi

NOTE – Ammoniti Natali e Thebault. Recupero: 2’pt e 6’st