Italia Under 17, esordio vincente agli Europei: Inacio e Arena stendono la Repubblica Ceca

Inizia con il piede giusto l'Europeo Under 17 dell'Italia campione in carica. I ragazzi di Massimiliano Favo battono 2-1 la Repubblica Ceca nella prima partita del Girone B. Agli azzurrini basta un gran primo tempo per piegare le resistenze dei coetanei allenati da Pavel Drsek. Qualche sofferenza nel finale, ma vittoria meritata all'esordio.

QUATTRO MINUTI - Con due goal in 4 minuti, tra il 38' e il 42', l'Italia mette la freccia. A segno prima Samuele Inacio, il dieci, il talento classe 2008 del Borussia Dortmund, e Antonio Arena, 2009 attaccante del Pescara. Nella ripresa la rete di Matous Srb riapre le speranze per la Repubblica Ceca, ma l'Italia si difende bene e chiude con una vittoria all'esordio in Albania.

LE RIVALI - Nell'altra partita del girone pareggio per 1-1 tra Inghilterra e Belgio. Prossimo appuntamento venerdì 23 maggio contro l'Inghilterra.