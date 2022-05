Una partita in cui gli Azzurrini avrebbero meritato un risultato più consistente, visti i due pali colpiti nel primo tempo e le tante occasioni create non andate a buon fine.al 74’, regala i tre punti necessari all’Italia. Domenica ci aspetta il Lussemburgo, uscito oggi sconfitto 3-0 dal match contro la Germania:stante la contemporanea vittoria o pareggio dei tedeschi contro gli israeliani nel loro ultimo incontro.conferma il 4-3-1-2 mandato in campo nel primo match contro la Germania con due sostituzioni: in difesa a sinistra, al posto di Filippo Saiani, Mattia Malaspina (Milan) che aveva fatto il suo esordio nel secondo tempo della prima gara e Vincenzo Onofrietti, centrocampista del Dortmund, anche lui in campo nella seconda frazione giocata contro i tedeschi, Luca Di Maggio in panchina.Israele subito aggressivo, nei primi minuti di gioco costringe gli Azzurrini nella propria area.Ciammaglichella da destra, dà movimento al gioco e al 15’ con un rasoterra preciso innesca Bolzan in area: l’attaccante della Roma non ci pensa due volte e di destro costringe il portiere a una deviazione che si stampa sul palo. I ragazzi di Corradi continuano a tessere gioco, il loro palleggio ragionato, la buona distanza tra i reparti, non concedono molte opportunità agli avversari. Al 25’ gli Azzurrini si ripetono: dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da capitan Lipani, la palla raggiunge fuori area Onofrietti che controlla e calcia una bordata che scheggia il palo sinistro della porta israeliana.con Ciammaglichella che, in percussione da sinistra, serve il mobilissimo Bolzan: il suo tiro indirizzato sul secondo palo viene bloccato in due tempi da Melika.e Corradi effettua un doppio cambio: entrano Di Maggio e Parravicini al posto di Ciammaglichella e Onofrietti e qualcosa accade: è proprio Di Maggio a servire Bolzan in area 2’ dopo, il suo tiro e deviato in calcio d’angolo da Melika. Il tecnico Azzurro interviene nuovamente rinfrescando l’attacco conPoco dopo, al 74’, il vantaggio dell’Italia: un’azione che parte da destra con Parravicini che mette forte al centro dell’area, una deviazione di Bruno favorisceL’Italia va vicina al raddoppio dopo appena 2’ e questa volta il cross parte dal piede di Malaspina per Esposito che di fronte al portiere, tira fuori. Ai tempi regolamentari si aggiungono 4’ di recupero e all’ultimo minuto Magro compie un vero miracolo: un cross proveniente dalla sinistra viene incornato da Zoabi da distanza ravvicinata il portiere della Lazio si distende e salva il risultato.Israele-Italia 0-1Marcatore: 75’ EspositoISRAELE (4-2-3-1) : Melika; Dezent, Elgaby (C), Levi R., Egbaria; Levi Y., Yehoshuha (73' Shaban); Yusopove (88' Sheichy), Kretzo (73' Yitzhak), Shabo (54' Mashraki); Zoabi. A disp.: Mashiach (GK), Yesilirmark, Ben Harosh, Distelfeld, Turgeman. All. BrummerITALIA (4-3-1-2) : Magro; Domanico, Mane, Chiarodia, Malaspina; Ciammaglichella (54' Parravicini), Lipani (C), Onofrietti (54' Di Maggio); Bruno (83' Quieto); Bolzan (83' Delle Monache), Vacca (70' Esposito).A disp.: Borriello (GK), Serra, Saiani, D'Aprile. All. Corradi.Arbitro, Christian-Petru Ciochirca (AUT); Assistenti, Maximilian Weiss (AUT) e Luka Pušic (CRO); IV Uomo, Dario Bel (CRO)Ammoniti: Bruno, DezentRamat Gan Municipal Stadium di Ramat Gan, alle 19.00Germania 6 pt, Israele e Italia 3, Lussemburgo 0