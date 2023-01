Dopo le gare perse ieri dall'Italia Under 18 e dall'Italia Under 19, via al terzo capitolo della sfida Italia-Spagna con la Nazionale Under 17 guidata da Bernardo Corradi che affronterà i pari età iberici. L’amichevole si disputerà a Coverciano il prossimo mercoledì 25 gennaio alle 14.30. Il tecnico Azzurro ha convocato 20 giocatori, tutti classe 2006 salvo i due difensori Matteo Cocchi e Francesco Verde, nati nel 2007.Quello con le piccole furie rosse rappresenta un test assolutamente probante in vista della fase élite del campionato europeo di categoria in programma dal 7 al 13 marzo contro i padroni di casa di Cipro, la Repubblica D’Irlanda e l’Ucraina. L’accesso all’élite round l’Italia se l’era guadagnato a pieni voti, vincendo lo scorso ottobre le tre partite nel gruppo 8 del primo turno contro il Kosovo (5-2), la Finlandia (4-0) e la Grecia (2-0).: Francesco Tommasi (Inter), Francesco Plaia (Spezia);Matteo Cocchi (Inter), Fabio De Sole (Torino), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Lorenzo Tosto (Empoli), Alessandro Ventre (Juventus), Francesco Verde (Juventus);Francesco Crapisto (Juventus), Andrea Bonanomi (Atalanta), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa);Giacomo De Pieri (Inter), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).: Allenatore, Bernardo Corradi; Capo Delegazione, Filippo Corti; Coordinatore Nazionali Giovanili; Maurizio Viscidi; Vice Allenatore, Massimiliano Favo; Preparatore dei Portieri, Davide Quironi; Preparatore Atletico, Adalberto Zamuner; Match Analyst, Andrea Loiacono; Medici, Alessio Rossato e Francesco Maria Nifosì; Nutrizionista, Claudio Pecorella, Fisioterapista, Enrico Matera; Segretario, Massimo Petracchini