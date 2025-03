Italia Under 17: Luongo piega la Slovacchia

Getty Images

allo stadio 'Sveti Josip Radnik' di Sesvete, nella prima giornata del Gruppo A1 del secondo turno di qualificazione alla Lega A delle qualificazioni europee. A decidere la sfida è stato il"Avremmo potuto segnare qualche gol in più - sottolinea il tecnico Massimiliano Favo - perché abbiamo avuto almeno due occasioni importanti: una con Arena nel primo tempo e una con Campaniello nella ripresa. Il campo di oggi non si sposava con il nostro modo di giocare e ci ha costretti a fare delle scelte anche in funzione di questo. Tutto sommato, le scelte ci hanno dato ragione contro una Slovacchia che temevamo per impeto e dinamismo".

L'Italia scende in campo con il 4-3-1-2, con Luongo trequartista alle spalle della coppia d'attacco formata dal classe 2009 Arena e Campaniello, il miglior realizzatore del primo turno delle qualificazioni europee con 6 reti in 3 partite. La Slovacchia risponde con il 3-4-3, con il tridente offensivo composto da Pecsuk, Polťák e Baravelli, quest'ultimo acquistato appena un mese fa dal Pisa.Gli Azzurrini partono forte e sbloccano il risultato al 6': Giani, dai pressi del lato corto sinistro dell'area di rigore avversaria, effettua un cross basso al centro, con il mancino, per Luongo che, inseritosi sul primo palo, vince un rimpallo e trafigge Gubka con un preciso sinistro in diagonale. Gli slovacchi non ci stanno e, intorno al ventesimo, si rendono pericolosi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Longoni è strepitoso sul sinistro ravvicinato di Daniel. Trascorrono alcuni minuti e la formazione di Favo ha una clamorosa opportunità per raddoppiare con Arena, che, di destro, spreca da ottima posizione in area il suggerimento di Steffanoni. Prima dell'intervallo, c'è spazio per un'altra occasione dei ragazzi di Žamba, ma Baravelli, dopo aver rubato palla lungo l'out mancino a Borasio, spedisce alto a lato con il destro.

Nella seconda frazione di gioco, dopo un'altra miracolosa parata di Longoni, stavolta su Pecsuk, la Slovacchia sfiora il pari con Jenčuš, il cui colpo di testa sugli sviluppi di un corner si stampa sulla traversa prima di rimbalzare sulla linea di porta e uscire. L'Italia risponde intorno alla mezz'ora della ripresa con Campaniello che, sempre di testa, non capitalizza il perfetto cross dalla sinistra di Luongo. Prima del fischio finale, nel terzo dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, Elimoghale si invola lungo la fascia sinistra, ma il suo tocco di punta a incrociare non inquadra lo specchio della porta.

Gli Azzurrini torneranno in campo sabato 22 marzo (ore 12) a Lučko contro i pari età dell'Ucraina, che è stata superata per 2-1 dai padroni di casa della Croazia nell'altra partita del girone, andata in scena allo stadio 'Branko Čavlović-Čavlek' di Karlovac. I croati sono passati in vantaggio al 22' con l'attaccante del Norimberga, Tino Kusanović, prima di raddoppiare, sempre grazie al numero 9, al 31'. Nella ripresa, gli ucraini hanno accorciato le distanze con il rigore trasformato al 55' dal centrocampista della Dinamo Kiev, Pavlo Liusin. "Oggi, nel calcio, tutti hanno grandi competenze - aggiunge Favo - e non è facile vincere contro nessuno. Il nostro unico modo per qualificarci è vincere tutte e tre le partite del girone".

(1-0 pt)ITALIA (4-3-1-2) : Longoni; Iddrisa, Borasio (21'st Mambuku), Reggiani ©, Giani (31'st Bovio); Steffanoni, Prisco, Comotto; Luongo; Campaniello (31'st Elimoghale), Arena. A disp.: Maran (P), Inácio, Baralla, Maccaroni, Ridolfi, Forte. All.: Massimiliano Favo.SLOVACCHIA (3-4-3) : Gubka; Mikunda, Kodaj, Daniel; Rajnoha ©, Jenčuš, Mateáš, Vrábel; Pecsuk (24'st Koribský), Polťák (23'pt Kasana), Baravelli (24'st Rabatin). A disp.: Gramblička (P), Richter, Husár, Vincent, Lábo, Lerint. All.: Martin Žamba.

Arbitro: Stefan Ebner (Austria). Assistenti: Manuel Undesser (Austria) e Dario Kolarević (Croazia). Quarto Ufficiale: Antonio Melnjak (Croazia).Reti: 6'pt Luongo.Note: ammoniti Pecsuk (S) al 10'st, Borasio (I) al 13'st, Rabatin (S) al 38'st, Comotto (I) al 44'st. Recupero 4'pt, 4'st.UEFA European Under-17 Championship | Lega A | Gruppo A1Prima giornata (mercoledì 19 marzo)Ucraina-Croazia 1-2Classifica: Croazia 3,, Slovacchia 0, Ucraina 0.Seconda giornata (sabato 22 marzo)Ore 12: Italia-Ucraina, Stadio NK Lučko di LučkoOre 15.30: Croazia-Slovacchia, Stadio 'Branko Čavlović-Čavlek' di Karlovac

Terza giornata (martedì 25 marzo)Ore 15.30: Croazia-Italia, Stadio NK Lučko di LučkoOre 15.30: Slovacchia-Ucraina, Stadio 'Sveti Josip Radnik' di SesveteLe sette vincitrici dei gironi della Lega A raggiungeranno l'Albania, paese ospitante e attualmente inserita nel Gruppo B6 della Lega B insieme ad Azerbaigian e Galles, alla fase finale dell'Europeo, in programma dal 19 maggio al 1° giugno, il cui sorteggio si svolgerà il 31 marzo a Tirana.Inoltre, le sette squadre partecipanti all'atto conclusivo del torneo continentale, insieme alle quattro migliori seconde del secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee, si qualificheranno al Mondiale Under 17, in programma dal 5 al 27 novembre in Qatar, che ospiterà le prossime cinque edizioni dal 2025 al 2029.

Infine, le sette ultime classificate dei gironi della Lega A retrocederanno nella Lega B del primo turno di qualificazione all'Europeo Under 19, previsto nel 2026.