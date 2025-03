Italia Under 17: Mambuku ed Elimoghale rimontano l'Ucraina nel recupero

Getty Images

a Lucko nella seconda giornata del gruppo A1 nel secondo turno della Lega A per le qualificazioni europee.Dopo aver colpito un palo con il centrocampista del Napoli, Vincenzo Prisco all'11', gli Azzurrini subiscono l'1-0 con una sfortunata(in foto) al 28'., a segno rispettivamente al 90' e al 92'.

Il tecnico Massimiliano Favo commenta: "È stata una partita a senso unico, in cui abbiamo fatto tutto noi. Se avessimo perso, sarebbe stata una beffa. Sono contento per i ragazzi, che hanno avuto la personalità di vincere una gara che, dopo un palo sullo 0-0 e l'autorete, sembrava davvero stregata. Nonostante stessimo dominando, creando numerose occasioni da gol, le cose sembravano non cambiare, ma alla fine abbiamo pareggiato al novantesimo e siamo riusciti anche a vincere al novantaduesimo. Sono soddisfatto dei ragazzi che, malgrado tutte queste vicissitudini, hanno dimostrato carattere offrendo una prova sensazionale".

Sempre a Lucko martedì 25 marzo (con calcio d'inizio alle ore 15:30) si gioca l'ultima partita del girone tra Italia e Croazia, che ha battuto 2-1 la Slovacchia.(0-1 pt)Marcatori: 28' aut. Bovio (I), 45'st Mambuku (I), 45'+2 Elimoghale (I).ITALIA (4-3-1-2) : Longoni; Iddrisa (1'st Mambuku), Bovio, Reggiani (30'st Borasio), Giani; Steffanoni (1'st Campaniello), Prisco, Luongo (24'st Baralla); Maccaroni; Arena (24'st Elimoghale), Inácio. A disp.: Maran (P), Ridolfi, Forte. All.: Massimiliano Favo.UCRAINA (4-3-3) : Khadasevych; Melnyk (1'st Muradian), Mylokost, Kostiuk, Kaliuzhnyi; Kutia, Petrovski, Liusin (10'st Tkachenko); Hamzyk (38'st Zalypka), Zudin © (18'st Kucheriavyi), Zubriy (18'st Shyshkevych). A disp.: Krapivin (P), Onishchuk, Sereda, Dzhurabaiev. All.: Oleksandr Sytnyk.

Arbitro: Gal Levi (Israele). Assistenti: Tuval Koltunoff (Israele) e Dario Kolarević (Croazia). Quarto Ufficiale: Antonio Melnjak (Croazia).Ammoniti: Maccaroni (I) al 2'st, Tkachenko (U) al 12'st, Kaliuzhnyi (U) al 16'st, Elimoghale (I) e Kostiuk (U) al 44'st, Luongo (I) al 45'+2st. Recupero: 1'pt, 6'st.UEFA European Under-17 Championship | Lega A | Gruppo A1Prima giornata (mercoledì 19 marzo)Ucraina-Croazia 1-2Italia-Slovacchia 1-0Seconda giornata (sabato 22 marzo)Italia-Ucraina 2-1Croazia-Slovacchia 2-1Classifica: Croazia 6,, Ucraina 0, Slovacchia 0.

Terza giornata (martedì 25 marzo)Ore 15.30: Croazia-Italia, Stadio NK Lučko di LučkoOre 15.30: Slovacchia-Ucraina, Stadio 'Sveti Josip Radnik' di SesveteLe sette vincitrici dei gironi della Lega A raggiungeranno l'Albania, paese ospitante e attualmente inserita nel Gruppo B6 della Lega B insieme ad Azerbaigian e Galles, alla fase finale dell'Europeo, in programma dal 19 maggio al 1° giugno, il cui sorteggio si svolgerà il 31 marzo a Tirana.Inoltre, le sette squadre partecipanti all'atto conclusivo del torneo continentale, insieme alle quattro migliori seconde del secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee, si qualificheranno al Mondiale Under 17, in programma dal 5 al 27 novembre in Qatar, che ospiterà le prossime cinque edizioni dal 2025 al 2029.

Infine, le sette ultime classificate dei gironi della Lega A retrocederanno nella Lega B del primo turno di qualificazione all'Europeo Under 19, previsto nel 2026.