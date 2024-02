Italia Under 18, prima vittoria del 2024. Battuta 1-0 la Slovacchia.

Vittoria di misura, ma importante per morale e crescita del gruppo da parte dell'Italia Under 18 guidata dal tecnico Franceschini che vince 1-0 in amichevole contro la Slovacchia e centra il primo successo del 2024 dopo il pareggio per 0-0 ottenuto contro la Spagna nell'amichevole di gennaio. Di Caprini della Fiorentina il gol vittoria.



IL COMUNICATO - Un gol al 15' del primo tempo di Maat Caprini, attaccante della Fiorentina, ha regalato alla Nazionale Under 18 la prima vittoria del 2024. Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, gli Azzurrini hanno superato 1-0 la Slovacchia, bissando la buona prestazione di gennaio in Spagna (0-0).



IL CT FRANCESCHINI - "Abbiamo giocato una buona gara. Anche da questa partita ci portiamo a casa qualcosa, ma dobbiamo sempre cercare di migliorare. Al di là del risultato, qualcosina è mancata in fase di finalizzazione. Soprattutto nel primo tempo la squadra si è espressa bene, ma quando riusciamo a dominare le partite bisogna attaccare la porta e cercare di essere più incisivi. Per il resto, la partita è stata fatta con il giusto atteggiamento, sono scesi in campo tutti i giocatori convocati, molti dei quali nuovi. Un altro tassello da mettere nella nostra crescita".