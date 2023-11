Bella vittoria in rimonta dell'Italia Under 18 del ct Daniele Franceschini che supera 3-1 i parietà della Romania nella prima delle due amichevoli in programma per questa sosta. Gli Azzurrini, dopo aver incassato il penalty messo a segno al 23' da Ioan Vermeșan (Hellas Verona), pareggiano i conti nei minuti di recupero del primo tempo (45'+1) grazie a Filippo Scotti (Milan). Nella ripresa, prima Filippo Pagnucco (Juventus) al 61' poi Leonardo Mendicino (Atalanta) all'83', chiudono definitivamente i conti in favore dell'Italia realizzando due calci di rigore, entrambi conquistati da Seydou Fini (Genoa).



FRANCESCHINI - "Siamo partiti abbastanza bene prima di calare un po' a livello di intensità e, di conseguenza, perdere qualche duello di troppo. Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio, sia nella fase di possesso che di non possesso, creandoci i presupposti per vincere la partita. Nella seconda gara daremo spazio a tutti. Il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi in vista del prossimo anno dandogli il giusto minutaggio".



I CONVOCATI

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia)**;

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Alessandro Bassino (Juventus), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Federico Simonetto (Atalanta), Alessandro Ventre (Sampdoria);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Lapo Deli (Fiorentina), Cosimo Fiorini (Zurigo), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta);

Attaccanti: Lorenzo Carfora (Benevento), Giacomo De Pieri (Inter)*, Seydou Fini (Genoa), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan), Matteo Spinaccè (Inter).