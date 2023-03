La Nazionale Under 19 è arrivata in Germania e si appresta ad affrontare i padroni di casa nell’esordio del 22 marzo della seconda fase di qualificazione dell’Europeo di categoria. Inserita nel gruppo 2 insieme alla Germania, alla Slovenia e al Belgio, gli Azzurrini dovranno conquistare il primo posto nel girone per accedere alla fase finale della rassegna continentale in programma a Malta dal 3 al 16 luglio.



Alla vigilia ha parlato il ct Bollini. "Dovremo avere lo spirito della maglia Azzurra che significa compattezza, grande aggressività nella fase di non possesso palla e concretezza. In sostanza dovremo essere perfetti perché giochiamo contro una squadra fortissima e noi, da grande gruppo quale siamo, dovremo crederci stando attenti ai minimi particolari”.