Italia Under 19 che vittoria! 3-0 all'Austria con i gol di Bruno, Stabile e Scotti

Era solo un test amichevole, ma l'Italia Under 19 Campione d'Europa in carica dà finalmente segnali importanti in vista della fase Elite in programma a marzo. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi che non hanno inizato al meglio la stagione e neanche il 2024 dopo la sconfitta netta per 3-0 contro la Spagna a gennaio oggi sono in netta crescita. Contro i pari età dell'Austria l'Under 19 mette in campo un'autentica prova di forza conclusa con un netto 3-0 firmato da Bruno, Stabile e Scotti.



IL COMUNICATO - Bellissima dimostrazione di forza della Nazionale Under 19, campione d'Europa in carica, che, dopo la sconfitta contro la Spagna a gennaio a Coverciano (3-0), registra la prima vittoria del 2024 superando brillantemente 3-0 i pari categoria dell'Austria al 'Guido Teghli' di Lignano Sabbiadoro (una delle sedi del Gruppo 5 della prossima fase élite in programma dal 20 al 26 marzo in Friuli-Venezia Giulia) davanti a circa 500 spettatori .Kevin Bruno, autore dell'1-0 azzurroGli Azzurrini passando in vantaggio al 19' con Kevin Bruno, abile a capitalizzare con il mancino il cross basso dalla sinistra di Riyad Idrissi, prima di raddoppiare, all'84', grazie a Giacomo Stabile, subentrato al 58' a Francesco Stante, che sfrutta nel migliore dei modi il traversone dalla destra di Jonas Harder. Allo scadere (90'+4), c'è tempo per la splendida iniziativa personale di Filippo Scotti che, dopo essere passato in mezzo a due avversari, trafigge l'estremo difensore austriaco, Benjamin Göschl (Rapid Vienna), con un preciso destro in diagonale.



LE PAROLE DI CORRADI - "Abbiamo fatto bene soprattutto in virtù del fatto che avevamo davanti l'Austria, una squadra capace di chiudere al 1° posto il proprio girone nella prima fase di qualificazione in cui è stata eliminata l'Inghilterra. Noi, oltre ai due esordienti (Amadori e Djankpata, ndr), abbiamo schierato in campo diversi 2006 (Magni, Pagnucco, Renato Bellucci, Scotti e Sia, ndr) e un 2007 (Pessina, ndr): eravamo quasi una Nazionale sperimentale. La rosa da cui attingere è ampia e fa parte del mio mestiere compiere delle scelte".