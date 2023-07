Inizia domani l'Europeo per la Nazionale Under 19 in quel di Malta e il Tecnico federale Alberto Bollini ha presentato così la gara consapevole che non potrà contare su Giacomo Faticanti e Fabio Chiarodia che devono scontare una giornata di stop per squalifica.



“Malta non è più da considerare tra le cenerentole del calcio perché ha alzato di molto la professionalità dello staff: c’è un team italiano che ha il coordinamento da diversi anni delle Nazionali giovanili. Hanno fatto uno scouting importante anche se è chiaro che il loro reclutamento è diverso da quello delle big europee ma hanno un grandissimo vantaggio rispetto a noi e alle altre squadre: loro allenano la Nazionale come un club. Hanno i giocatori a disposizione mediamente tre volte a settimana e così facendo sono diventati una squadra molto organizzata”.