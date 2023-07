L'Italia Under-19 si gioca il passaggio alle semifinali dell'Europeo di categoria domani contro la Polonia, ecco le parole della vigilia del centrocampista Pisilli e poi del portiere Mastrantonio



Pisilli: "Col Portogallo stavamo una facendo buona gara. Gli episodi hanno condizionato la partita ma noi dovevamo restare in gara. Contro la Polonia serviranno spirito di sacrificio e cattiveria, poi le nostre individualità sapranno fare la differenza"



Mastrantonio: "Ricordo bene la partita della prima fase. Loro sono una buonissima squadra, sarà difficile batterla ma noi vogliamo fortemente questa qualificazione, così come non vediamo l'ora di tornare in campo dopo la sconfitta contro il Portogallo".