Dopo aver vinto di misura due giorni fa (2-1, i gol di Baldanzi e Volpato) contro la Romania,(diretta Rai Sport HD), a Trnava,Una possibilità è aperta perché la vittoria degli Azzurrini e la Francia che non perde con la Romania (mercoledì alle 20), darebbe all’Italia la matematica certezza del passaggio del turno.Ma di mezzo, c’è il match con gli slovacchi che provengono da una bruciante sconfitta (5-0) con i Bleus nel match d’esordio: “S– dice il rientranteche ha raggiunto i suoi compagni l’altro ieri e li ha visti giocare dagli spalti per una squalifica pregressa da smaltire -”. Il fantasista della Juventus, terminata la trasferta europea con l’Under 21, si è messo a disposizione di Nunziata, rinunciando alle ferie: “Sono giovane ed ho tempo per andare in vacanza - sorride Fabio - ma sono troppo legato a questo gruppo, abbiamo superato insieme le due fasi di qualificazione ed ho voglia di andare fino in fondo insieme a loro”.20^ nel ranking U19 UEFA. Percorso Europeo. Qualificata direttamente alle fasi finali perché Paese ospitante. Caratteristiche. Alterna il 4-3-3 col 5-3-2, tarati spesso sugli avversari ,mirando più a distruggere più che a imporre il loro gioco. Essenziali, giocano spesso con palle lunghe, una squadra speculativa, furba, di contropiede e da prendere con la giusta attenzione perché può diventare molto scorbutica: nei tornei amichevoli fatti in stagione ha vinto col Portogallo (1-0), con l’Olanda (2-1) e ha pareggiato con la Francia (1-1). Squadra che segna sempre (15 gol nelle ultime 12 partite) ma incassa tanto (20 gol). Giocatori di rilievo: il n° 10 Timotej Jambor, attaccante del MSK Zilina, squadra della Fortuna Liga slovacca (1^ Serie) e capocannoniere di questa Nazionale; Sebastian Kosa, difensore centrale dello Spartak Trnava, 191 cm, gioca già in Under 21. Curiosità: Richard Hecko, dal 2020 nelle giovanili dell’Atalanta, difensore centrale di 190 cm, gioca nella Primavera orobica; i due nati nel 2004 Adam Griger, attaccante di 192cm che gioca nel Lask in Bundesliga e Artur Gajdos, piccolo trequartista del AS Trencin (Fortuna Liga), della squadra è il secondo giocatore che segnato di più (3 gol).