Alberto Bollini è riuscito dove Carmine Nunziata ha fallito e il successo conquistato con l'Under 19 lancia con grande forza la sua candidatura per il ruolo di selezionatore dell'Italia Under 21, rimasto vacante dopo il flop all'Europeo di Paolo Nicolato il cui contratto non è stato rinnovato.



Nessuno toglie e toglierà i meriti a Nunziata, sconfitto soltanto in finale ai Mondiali Under 20 disputati in Argentina, ma la corsa a due per la più importante delle panchine giovanili, da questa sera ha un favorito assoluto. L'Europeo Under 19 era infatti per Bollini il banco di prova più importante e la vittoria con merito in finale contro il Portogallo fungerà da razzo propulsore per la sua candidatura.