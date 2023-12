sono queste, sorteggiate stamattina a Nyon (Svizzera) alla presenza del Coordinatore delle Nazionali giovanili Maurizio Viscidi.L'Italia, campione d'Europa in carica, è arrivata alla fase élite della competizione dopo aver chiuso il girone della prima fase di qualificazione al 2° posto alle spalle della Svizzera. Gli Azzurrini, sorteggiati nel Gruppo 5, faranno gli onori di casa alla Scozia il 20, alla Repubblica Ceca il 23 e, infine, alla Georgia il 26 marzo.Gruppo 1: Spagna, Austria, Kosovo, Slovenia.Gruppo 2: Paesi Bassi, Belgio, Francia, Lituania.Gruppo 3: Norvegia, Israele, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro.Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Serbia, Grecia.Gruppo 5: Scozia, Repubblica Ceca, Georgia, Italia (campione in carica).Gruppo 6: Turchia, Germania, Croazia, Romania.Gruppo 7: Svizzera, Ucraina, Macedonia del Nord, Lettonia.Prima giornata (mercoledì 20 marzo)ITALIA-ScoziaRepubblica Ceca-GeorgiaSeconda giornata (sabato 23 marzo)Repubblica Ceca-ITALIAGeorgia-ScoziaTerza giornata (martedì 26 marzo)ITALIA-GeorgiaRepubblica Ceca-ScoziaGli Azzurrini hanno conquistato la qualificazione alla fase élite dopo essersi classificati al 2° posto nel girone della prima fase dietro la Grecia. L'Italia, inserita nel Gruppo 3, dovrà vedersela il 20 marzo contro i Paesi Bassi, il 23 contro il Belgio e, per concludere, il 26 contro i padroni di casa della Finlandia.Gruppo 1: Inghilterra, Francia, Ungheria, Irlanda del Nord.Gruppo 2: Galles, Bulgaria, Svezia, Romania.Gruppo 3: Paesi Bassi, Belgio, Finlandia, Italia.Gruppo 4: Grecia, Svizzera, Slovacchia, Ucraina.Gruppo 5: Portogallo, Germania (campione in carica), Croazia, Irlanda.Gruppo 6: Turchia, Serbia, Georgia, Danimarca.Gruppo 7: Spagna, Austria, Slovenia, Norvegia.Gruppo 8: Polonia, Repubblica Ceca, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina.Prima giornata (mercoledì 20 marzo)ITALIA-Paesi BassiBelgio-FinlandiaSeconda giornata (sabato 23 marzo)ITALIA-BelgioFinlandia-Paesi BassiTerza giornata (martedì 26 marzo)Finlandia-ITALIABelgio-Paesi Bassi