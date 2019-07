L'Italia Under 19 non ce l'ha fatta a centrare le semifinali dell'Europeo Under 19. Gli Azzurrini allenati da Carmine Nunziata dovevano solo vincere nell'ultimo match del girone contro la Spagna, ma nonostante il gol iniziale di Merola al 35 si fanno rimontare con uno sfortunato autogol di Gavioli e superare da Abel Ruiz che si guadagna e trasforma un rigore per fallo di Udogie poi espulso nel finale. A passare il turno sono quindi gli spagnoli che si uniscono al Portogallo che aveva battuto per 3-0 l'Italia nella gara d'esordio.



IL TABELLINO

Spagna Under 19 - Italia Under 19 2-1



Marcatori: 35' Merola (I), 61' Gavioli (aut)(S), 68' Abel Ruiz (rig)(S).



Spagna Under 19 (4-3-3): Tenas; Sánchez (46' Gómez), Guillamón, Garcia, Miranda; Sergio Gómez [C], Blanco (74' Orellana), Moha (90'+1 Chust); Ferran Torres, Abel Ruiz (90'+1 Mollejo), Gil (86' Marqués).

A disp.: Fernández, Sanz, Gutiérrez, Barrenetxea.

All.: Santi Denia.



Italia Under 19 (4-3-2-1): Carnesecchi; Ferrarini, Bellodi, Gozzi Iweru, Udogie; Fagioli (86' Corrado), Ricci, Portanova; Merola (70' Piccoli), Raspadori (70' Salcedo); Petrelli (52' Gavioli).

A disp.: Russo, Corbo, Armini, Nicolussi Caviglia.

All.: Nunziata.



Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia ed Erzegovina).



Espulsi: 83' Udogie (Italia U19).