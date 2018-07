L'Italia under 19 sfiderà la Francia nella semifinale dell'Europeo under 19. Nelle partite in programma oggi per il Gruppo B i transalpini hanno rifilato un secco 5-0 all'Inghilterra, mentre l'Ucraina ha superato la Turchia per 1-0. In virtù di questi risultati l'Ucraina si è classificata al primo posto nel girone (affronterà il Portogallo in semifinale), mentre la Francia ha chiuso seconda, e se la vedrà quindi con l'Italia, prima nel Gruppo A. Gli azzurrini ieri con il pareggio con la Norvegia hanno strappato sia il pass per la fase ad eliminazione diretta dell'Europeo che quello per i Mondiali under 20 dell'anno prossimo, che si terranno in Polonia. Le semifinali sono in programma giovedi allo Stadio Hietalahti di Vaasa.