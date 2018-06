Da martedì 12 giugno a domenica 17 giugno la Nazionale Italiana Under 19 prepareà il Campionato Europeo a cui prenderà parte a Luglio con uno stage nel centro sportivo di Milanello. Gli Azzurrini hanno raggiunto la fase finale dell’Europeo grazie al percorso compiuto durante le due precedenti fasi di qualificazione, una cavalcata fatta complessivamente di 5 vittorie e un pareggio. Nel torneo, che si giocherà in Finlandia dal 16 al 29 luglio, la squadra di Nicolato affronterà nel girone A i padroni di casa, il Portogallo e la Norvegia.



Ecco l’elenco dei convocati per lo stage:



Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Michele Cerofolini (Fiorentina), Alessandro Plizzari (Ternana);

Difensori: Matteo Anzolin (Juventus), Alessandro Bastoni (Atalanta), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Inter), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta), Luca Pellegrini (Roma), Marco Sala (Inter), Alessandro Tripaldelli (Juventus), Gianmaria Zanandrea (Juventus);

Centrocampisti: Andrea Danzi (Verona), Davide Frattesi (Sassuolo), Matteo Gabbia (Milan), Alessandro Mallamo (Atalanta), Andrea Marcucci (Roma), Filippo Melegoni (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Inter);

Attaccanti: Enrico Brignola (Benevento), Christian Capone (Pescara), Moise Bioty Kean (Verona), Marco Olivieri (Juventus), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Cremonese).



Staff – Coordinatore nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Paolo Nicolato; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Segretario: Aldo Blessich; Preparatore atletico: Vincenzo Pincolini; Preparatore dei portieri: Gian Matteo Mareggini; Medici: Matteo Vitali; Fisioterapista: Nicola Sanna.