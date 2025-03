Italia Under 19: i convocati di Bollini per l'Elite Round di qualificazione all'Europeo, c’è Camarda

Manca sempre meno alla sosta per le nazionali, che vedrà anche l’di Alberto Bollini impegnata da mercoledì 19 a martedì 25 marzo nell, in programma in Romania dal 13 al 26 giugno. Gli azzurrini se la vedranno controper un solo posto in palio con l'Italia che ha chiuso prima, a punteggio pieno e senza subire reti il Gruppo 8 della prima fase.- Il Ct Bollini ha ufficializzato la lista dei, con il raduno previsto a Milano nella serata di domenica 16 marzo. Di seguito l’elenco completo:

: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento);: Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia);: Federico Coletta (Roma), Mattia Liberali (Milan), Leonardo Mendicino (Cesena), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Emanuele Sala (Milan), Lorenzo Venturino (Genoa);: Francesco Camarda (Milan), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter)

Ore 14: Spagna-Francia (Cosenza, stadio 'San Vito-Gigi Marulla')Ore 17:-Lettonia (Crotone, stadio 'Ezio Scida', diretta Vivo Azzurro TV)Ore 14: Francia-Lettonia (Cosenza, centro sportivo 'Real Cosenza')Ore 17:-Spagna (Catanzaro, stadio 'Nicola Ceravolo', diretta Vivo Azzurro TV)Ore 15: Francia-(Catanzaro, stadio 'Nicola Ceravolo', diretta Vivo Azzurro TV)Ore 15: Lettonia-Spagna (Cosenza, centro sportivo 'Real Cosenza')