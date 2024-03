Italia Under 19, i convocati per la fase élite degli Europei: ci sono Pafundi e Bartesaghi

L'Italia Under 19 si prepara alla fase élite degli Europei di categoria (di cui gli azzurrini sono campioni in carica), che andrà in scena tra il 20 e il 26 marzo. Nel Gruppo 5 con l'Italia ci saranno Scozia, Repubblica Ceca e Georgia, che la squadra di Bernardo Corradi affronterà nell'ordine il 20, 23 e 26 marzo. Molti i nomi noti: dal milanista Davide Bartesaghi, al gioiello del Sassuolo Luca Lipani, fino all'ex Udinese Simone Pafundi, attualmente in forza al Losanna. Questo l'elenco completo dei convocati:



Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Federico Magro (Lazio);



Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus), Marco Palestra (Atalanta);



Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);



Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Giulio Misitano (Roma), Simone Pafundi (Losanna), Diego Sia (Milan).