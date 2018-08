Dopo il successo con la Croazia (3-2) conquistato lo scorso 14 agosto a Gorizia torna in campo la Nazionale Under 19 allenata da Federico Guidi, che in Emilia Romagna affronterà in una doppia amichevole i campioni d’Europa in carica del Portogallo. Le due partite si disputeranno alle ore 17 di venerdì 7 e lunedì 10 settembre: la prima nello Stadio Comunale di Castel San Pietro (differita Rai Sport) e la seconda a Medicina, nell’impianto ‘E. Bambi. Sono 23 i convocati del tecnico Guidi, che da questa stagione ha raccolto il testimone lasciatogli da Paolo Nicolato, ex-allenatore dell’Under 19 vice campione d’Europa e promosso nel gruppo degli Under 20.



L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa);

Difensori: Matteo Anzolin (Juventus), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Atalanta), Giorgio Brogni (Atalanta), Antonio Candela (Genoa), Simone Canestrelli (Empoli), Gabriele Corbo (Bologna);

Centrocampisti: Fabrizio Caligara (Olbia), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Roma), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Marco Pompetti (Inter), Manolo Portanova (Juventus), Mattia Viviani (Brescia);

Attaccanti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Merola (Inter), Vincenzo Millico (Torino), Pietro Pellegri (Monaco), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Nicola Rauti (Torino), Alessio Riccardi (Roma).