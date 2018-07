Paolo Nicolato, ct dell'Italia under 19, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della finale dell'europeo di categoria che gli azzurrini giocheranno contro il Portogallo.



Queste le sue parole: "Non era facile aspettarsi tutto questo, ma un buon cammino sì. Abbiamo una squadra di valore, con convinzione nei propri mezzi importante. Siamo la squadra più giovane del torneo, nonostante questo abbiamo tenuto testa a tutti: i miei ragazzi hanno fatto vedere tutto il loro valore. Spero che questi ragazzi abbiano l'opportunità di mostrarsi anche nei club e nei palcoscenici più importanti. La finale con il Portogallo? Mi auguro di vedere lo stesso approccio visto nelle altre gare. Vogliamo equilibrare la partita e giocarcela. Non dirò niente di particolare prima del match, sarò emozionato anche io e basterà la convinzione già dimostrata: spero in una grande prestazione dei miei".