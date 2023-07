Filippo Missori, ormai ex-terinzo della Roma e passato al Sassuolo, è pronto a prendere parte, da domani, all'avventura dell'Italia Under 19 nell'Europeo di Categoria che si disputerà a Malta.



Data l’assenza per squalifica di Faticanti, Missori asarà il 'capitano' di giornata nella sfida contro i padroni di casa di Malta e attraverso il sito della Figc ha così commentato la gara



“Sarà un partita complicata perchè è la prima partita di questo Europeo e giocheremo contro i padroni di casa. Noi cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per partire subito al meglio”.