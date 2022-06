L'Italia Under 19 è attesa domani dalla gara con la Francia, che deciderà quale delle due squadre accederà alle semifinali dell'Europeo di categoria da prima del girone, evitando così probabilmente l'Inghilterra, impegnata dopodomani contro Israele. Il tecnico Carmine Nunziata ha parlato così:



“Ci saranno alcuni cambiamenti necessari non solo per una questione legata ai gialli ma anche per qualche acciacco e per dare riposo ad alcuni che in sei giorni hanno giocato due partite ad alta intensità. Ma non cambierà il nostro modo di giocare e la nostra voglia di arrivare primi nel girone”.