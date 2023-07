è pronta a scendere in campo perche prenderà il via domani in quel di Malta. Gli Azzurrini disi sono qualificati a questo appuntamento dopo aver superato prima da miglior terza la fase di qualificazione, ma avendo superato brillantemente la fase élite ribattezzata "il giorne della morte", disputata a Brema in Geramania, e che ha visto Faticanti, Esposito e compagni compiere l'impresa battendo i padroni di casa della Germania 3-2 e poi pareggiando con Slovenia (0-0) e infine con il Belgio (2-2) per la qulaificazione alle finali. Delle 8 squadre finaliste della scorsa edizione disputata in Slovacchia, gli Azzurrini sono gli unici ad essere approdati Malta.: Malta, Portogallo, Polonia e ITALIA: Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna (le partite si giocano il 4, il 7 e il10 luglio)Lunedì 3 luglioPolonia-Portogallo, alle 18, Tony Bezzina Stadium, PaolaGiovedì 6 luglioMalta-Polona, alle 21.15, Centenary Stadium, Ta'Qali;Domenica 9 luglioPortugal vs Malta (18:00, Gozo Stadium, Xewkija.(per il passaggio alle semifinali si incrociano le prime due di ogni girone)Giovedì 13 luglioalle 18, Tony Bezzina Stadium, Paolaalle 21, National Stadium, Ta'QaliDomenica 16 luglioalle 21, National Stadium, Ta'QaliTutte le gare dell'Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. In streaming le partite degli Azzurrini saranno visibili su tablet, smartphon e pc attraverso l'app e il sito di Rai Play.