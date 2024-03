Italia Under 19, via alla fase Elite dell'Europeo: dove vedere in tv e streaming le gare contro Scozia, Rep. Ceca e Georgia

L'Italia Under 19 Campione d'Europa in carica la scorsa estate torna in campo per la fase elite dell'Europeo di categoria. In palio in tre gare da disputare tutte su territorio italiano c'è il pass per la fase finale del torneo che è in programma il prossimo luglio dal 15 al 28 in Irlanda del Nord. Gli Azzurrini del tecnico Bernardo Corradi affronteranno Scozia, Repubblica Ceca e Georgia con l'obiettivo di conquistare soltanto il primo posto, l'unico valido per l'accesso alle final 8 del torneo. Il programma delle gare prevede il primo scontro contro la Scozia martedì 20 alle 15 a Lignano Sabbiadoro, poi ci sarà la gara con la Repubblica Ceca sabato 23 alle 16.30 a Udine e contro la Georgia martedì 26 marzo alle 14.30 ancora a Lignano.



ITALIA UNDER 19: CANALE TV E DIRETTA STREAMING DELLE TRE GARE

• Partita 1 : Italia Under 19-Scozia Under 19

• Data: mercoledì 20 marzo 2024

• Orario: 15.00

• Canale TV: Figc.it e canale youtube Figc

• Streaming: Figc.it e canale youtube Figc



• Partita 2 : Italia Under 19-Repubblica Ceca Under 19

• Data: sabato 23 marzo 2024

• Orario: 16.30

• Canale TV: Figc.it e canale youtube Figc

• Streaming: Figc.it e canale youtube Figc



• Partita 3: Italia Under 19-Georgia Under 19

• Data: martedì 26 marzo 2024

• Orario: 14.30

• Canale TV: Figc.it e canale youtube Figc

• Streaming: Figc.it e canale youtube Figc



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Tutte e tre le partite, Italia-Scozia Under 19, Italia-Repubblica Ceca Under 19 e Italia-Georgia Under 19 saranno trasmesse in tv e in streaming dai canali della Figc attraverso il sito figc.it e l'app youtube per smart tv, smartphone, tablet, pc e console nel canale ufficiale della Figc.



LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA

Italia Under 19 (4-3-3): Marin; Palestra, Pagnucco, Chiarodia, Bartesaghi; Di Maggio, Lipani, Zeroli; Ciammaglichella, Anghelé, Pafundi