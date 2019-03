Vittoria in rimonta per l'Italia under 19 che batte 3-1 l'Ucraina e raggiunge il Belgio a quota 4 punti, in vetta alla classifica del Girone 7 (Serbia e Ucraina sono invece ferme a 1). Gli Azzurrini vanno sotto al 37' con Tsitaishvili, che trasforma un generoso rigore concesso dall'arbitro Jorgji, un minuto più tardi Salcedo s'inventa il pareggio con una pregevole girata. Prima della fine del primo tempo Riccardi trova il sorpasso, il tris è del capitano Bettella al 96', dopo un palo colpito per parte. Nell'ultimo turno Belgio-Ucraina e Italia-Serbia, in programma martedì. Si qualifica per la fase finale dell'Europeo, in programma a luglio in Armenia, solo la prima di ogni girone.