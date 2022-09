Inizia nel migliore dei modi la stagione della Nazionale Under 20. La squadra quest'anno affidata a Carmine Nunziata, che nel maggio prossimo sarà impegnata nel Mondiale di categoria in Indonesia, ha battuto 2-1 il Portogallo in una sfida valida per il Torneo 8 Nazioni. Dopo la sconfitta nella gara d'esordio in casa contro la Polonia del giugno scorso a San Benedetto del Tronto, a Lisbona è arrivato il primo successo degli Azzurrini: in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di testa di Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea, l'Italia ha raddoppiato nella ripresa con la rete al 65' di Cristian Volpato, attaccante della Roma, entrato da otto minuti al posto di Ambrosino. Il Portogallo ha accorciato le distanze a 12' dalla fine con un calcio di rigore di Renato Veiga, ma i ragazzi di Nunziata sono comunque riusciti a portare a casa la vittoria. Tre espulsioni nel finale: l'Italia è rimasta in dieci per il rosso a Mulazzi, il Portogallo in nove (fuori Rodrigo Beirão e Martim Tavares).