La pausa nazionali riporta in campo anche l'Under 20, che - guidata da Alberto Bollini - parteciperà all'Elite League, con due match in programma. Gli Azzurrini affronteranno infatti la Germania il 7 settembre alle 17 a Berlino, mentre l'11 alle 17 se la vedranno con la Repubblica Ceca a Tabor. Per l'occasione, sono 23 i convocati di Bollini, tra cui si individuano diversi volti noti come Kayode della Fiorentina, Pagano della Roma, Terracciano del Verona, oltre all'ex Sassuolo D'Andrea e a Vignato del Monza e Volpato del Sassuolo.

Questo l'elenco completo:



Portieri: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia)



Difensori: Andrea Bozzolan (Perugia), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Lucchesi (Ternana), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Terracciano (Verona)



Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Samuel Giovane (Ascoli), Luis Hasa (Juventus), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma)



Attaccanti: Luca D'Andrea (Catanzaro), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Burnley), Daniele Montevago (Gubbio), Lucas Roman (Barcellona), Nicolò Turco (Liefering), Samuele Vignato (Monza), Cristian Volpato (Sassuolo)