Sono 22 i convocati di Paolo Nicolato per le prime partite del Torneo 8 Nazioni e che vedrà impegnata la Nazionale Under 20. Il torneo sarà fondamentale per la preparazione del Mondiale Under 20 a cui l'Italia si è qualificata grazie al secondo posto conquistato quest'estate dalla selezione Under 19 guidata proprio da Nicolato.



Si parte con la sfida contro la Polonia, ecco i 22 convocati:​



Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Michele Cerofolini (Cosenza);

Difensori: Enrico Del Prato (Atalanta), Gabriele Zappa (Inter), Alessandro Tripaldelli (Pec Zwolle), Luca Pellegrini (Roma), Matteo Gabbia (Milan), Luca Ercolani (Manchester United), Alessandro Buongiorno (Carpi), Gianmaria Zanandrea (Juventus);

Centrocampisti: Andrea Marcucci (Roma), Andrea Danzi (Hellas Verona), Davide Frattesi (Ascoli), Alessandro Mallamo (Novara), Nicolò Zaniolo (Roma), Filippo Melegoni (Pescara), Andrea Colpani (Atalanta);

Attaccanti: Moise Kean (Juventus), Enrico Brignola (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Pec Zwolle), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).



Staff – Capo Delegazione: Massimo Paganin; Allenatore: Paolo Nicolato; Assistente Allenatore: Mirco Gasparetto; Segretario: Fabio Ferappi; Preparatore atletico: Vincenzo Pincolini; Preparatore dei portieri: Gian Matteo Mareggini; Medico: Vincenzo Santoriello; Fisioterapista: Nicola Sanna; Nutrizionista: Alessio Colli.