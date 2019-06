Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 20, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine dell'ottavo di finale vinto per 1-0 dagli azzurri contro la Polonia.



Queste le sue parole: "Il torto è non averla chiusa, stavamo giocando bene, poi le gare qui sono tutte equilibrate e negli ultimi minuti abbiamo sofferto la loro fisicità e un po' di stanchezza. Sono soddisfatto perché i ragazzi dimostrano ogni giorno di più di esserci. Argentina o Mali ai quarti? In questo momento non abbiamo questi pensieri, abbiamo affrontato ogni giorno una situazione diversa, adesso ci divertiamo a proseguire questo cammino. Arrivare ai quarti è tanta roba per una squadra come la nostra, vedremo cosa succederà".