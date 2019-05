Paolo Nicolato, tecnico dell'Italia Under 20, parla a Rai Sport dopo lo 0-0 col Giappone, che ha permesso agli azzurrini di chiudere in testa al Gruppo B: "Abbiamo cambiato tutto, anche il modulo, ma non lo spirito e questo è importante. Abbiamo un gruppo che ha voglia di soffrire e lavorare. Abbiamo vinto il girone in modo inaspettato e soffrendo. Voglio ringraziare i miei ragazzi e lo staff, sono stati fantastici".



SU CARNESECCHI - "Abbiamo tre portieri molto forti qua e qualcuno che è a casa perché infortunato. Non ci possiamo lamentare sui nostri numeri uno, sono tutti qualità e di grande affidabilità".



SUGLI OTTAVI - "Portogallo? Non so gli accoppiamenti, ma agli ottavi incontreremo sicuramente squadre di qualità. Noi venderemo sempre cara la pelle, rendendo gli italiani orgogliosi di questa nazionale"