per le due prove generali in vista della fase finale che vedrà la squadra diimpegnata dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania in un girone composto anche da Norvegia, Svizzera e Francia. L'Italia affronterà venerdì 24 marzo la Serbia a Backa Topola (calcio d'inizio alle ore 18) e lunedì 27 l'Ucraina (calcio d'inizio alle 20) allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria, che si prepara a riaccogliere l'Under 21 a distanza di oltre 21 anni dal match contro la Polonia del 2001, valido per le qualificazioni all'Europeo e terminato 0-0.Per questo doppio test,i difensori Diegoe Niccolò, i centrocampisti Brunoe Giovannie l'attaccante Tommaso. La Nazionale Under 21 si radunerà nella serata di domenica 19 marzo a Roma, si allenerà il giorno successivo presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' e martedì 21 partirà alla volta della Serbia, con rientro in Italia nella mattinata di sabato 25 - dopo l'amichevole di Backa Topola - direttamente a Reggio Calabria, dove la FIGC ospiterà la delegazione ucraina.il bilancio è di perfetta parità, con due successi per parte e altrettanti pareggi. L'ultimo precedente tra Serbia e Italia è un'amichevole del 27 marzo del 2018, giocata a Karadjordje e vinta 1-0 dall'Italia grazie al gol di Luca Vido.tre le vittorie dell'Italia, una degli ucraini, con l'ultimo incrocio che risale al marzo del 2013, quando gli Azzurrini vinsero 1-0 in amichevole a Bassano del Grappa grazie alla rete di Ciro Immobile.Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Diego Coppola (Verona), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Mattia Viti (Nizza);Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Reading), Salvatore Esposito (Spezia), Giovanni Fabbian (Reggina), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Bruno Zapelli (Belgrano);Tommaso Baldanzi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (Volendam)Venerdì 24 marzoh. 18.00 Serbia-ITALIA (Stadio TSC Arena–Backa Topola)Lunedì 27 marzoh. 20.00 ITALIA-Ucraina (Stadio O. Granillo–Reggio Calabria)