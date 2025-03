Getty Images

Al termine del primo tempo dell'amichevole tra l'Italia Under 21 e l'Olanda è intervenuto ai microfoni di Rai 2 Giancarlo Antognoni. Il capo-delegazione degli azzurrini ha lanciato un messaggio alla Juventus sulla cessione di Miretti che ha trovato grande continuità al Genoa: "Sta giocando molto bene al Genoa, ha fatto un grande passsaggio che per poco non ci faceva pareggiare: non capisco perché la Juventus lo abbia dato via. E' uno dei giocatori emergenti più importanti".



Tanti calciatori dell'Under 21, da Sebastiano Esposito, allo stesso Miretti, passando per Baldanzi e Pirola stanno avendo grande continuità con le proprie squadre: "Speriamo che sia di buon auspicio in vista dell'Europeo della prossima estate. Ho visto dei giocatori più maturi ma anche più avanti nella fisicamente proprio perché stanno giocando di più. Oggi non è facile ma stiamo tenendo testa nel modo migliore a una candidata forte alla vittoria finale del prossimo Europeo".