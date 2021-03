Patrick Cutrone, attaccante del Valencia e dell'Italia Under 21, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Spagna, seconda giornata dei gironi dell'Europeo di categoria: "Penso che siamo un bel gruppo, contro la Repubblica Ceca l'abbiamo dimostrato ma siamo stati un po' sfortunati e avremmo potuto fare meglio in alcuni momenti della partita. Sono consapevole che siamo un bel gruppo e che possiamo fare bene, dispiace perché avremmo potuto segnare in più occasioni. Non abbiamo perso ma abbiamo preso un punto, il che non è male: quindi dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno e domani cercheremo di fare risultato. A questo punto, ogni partita è una finale: domani non sarà importante, di più, e per questo la prepareremo al meglio. Servirà stare attenti per tutti i novanta minuti, lavorare da squadra e aiutarci. Se ho i novanta minuti nelle gambe? Penso di sì, mi sono sempre allenato bene. Mercoledì ho avuto un problemino che, fortunatamente, sono già riuscito a risolvere: sono tranquillo, mi alleno bene e poi vedremo. La Spagna? Ha sempre avuto giocatori forti, oltre ad esprimere un bel calco: sarà sicuramente una partita tosta nella quale sarà bello affrontare il mio compagno di squadra (Hugo Guillamón, ndr) e speriamo di vincere noi".