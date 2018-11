Il ct dell'Italia Under 21 Luigi Di Biagio ha commentato a Rai Sport la sconfitta nell'amichevole con la Germania: "Non portiamo a termine le gare dove meritiamo di più. Buona prima mezz'ora, meritavamo anche il doppio vantaggio. Dovevamo fare gol in più di un'occasione, non dovevamo subirlo nella ripresa. Abbiamo voluto verificare le condizioni rispetto alle formazioni più forti, ma da qui a giugno sarà tutta un'altra storia".