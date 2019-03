Ecco le dichiarazioni di Gigi Di Biagio, allenatore dell'Italia Under 21, dopo l'amichevole contro la Croazia: "Abbiamo disputato una buona prova. Non so come abbiamo fatto a non vincere, vista la mole di gioco costruita. Si poteva fare meglio ed i ragazzi sono i primi a saperlo. Questa sera ho avuto delle indicazioni positive: la squadra si è rivelata compatta e propositiva, abbiamo creato tante occasioni da gol ma ancora una volta non abbiamo ottenuto la vittoria. Speriamo di riprenderci tutto."