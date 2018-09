Il selezionatore dell'Italia Under 21, Gigi Di Biagio ha dichiarato alla Rai dopo la vittoria in amichevole per 3-1 contro l'Albania a Cagliari: "Vincere fa sempre piacere, ma mi interessa più il gioco. Abbiamo fatto leggermente meglio rispetto alla partita in Slovacchia, ma siamo ancora indietro. Dobbiamo alzare il ritmo e dare continuità all'azione. Nel primo tempo l'abbiamo fatto a sprazzi, nella ripresa un po' meno e c'è da riflettere. Prendiamoci questa vittoria, a settembre con le difficoltà che conosciamo ho potuto vedere qualcosa di buono".