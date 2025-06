Italia Under 21: doppietta di Koleosho nel poker alla Nazionale Under 20

Getty Images

L'Italia Under 21 batte 4-0 in amichevole l'Italia Under 20 al CPO di Tirrenia.In vantaggio al 7’ con Ambrosino, l’Under 21 chiude il primo tempo sul 3-0 grazie alla doppietta di Koleosho, a segno prima con una bella azione personale e poi con un diagonale rasoterra all’angolino. Nella ripresa Gnonto fissa il risultato sul 4-0, correggendo di testa in rete una punizione battuta da Fazzini.Due giocatori dell'Under 20, il difensore della Roma Filippo Reale e l'attaccante del Genoa Osayuki Ekhator, saranno aggregati al gruppo dell'Under 21 da stasera a domenica.

“E’ stata una giornata estremamente positiva con un grande clima di collaborazione - le parole del coordinatore delle Nazionali Giovanili Maschili Maurizio Viscidi – devo ringraziare i due tecnici, Nunziata e Corradi, per questa sinergia e per lo spirito di Club Italia che si è respirato oggi. E’ stata una partita molto utile per l’Under 21, per la capacità che ha avuto di giocare e per la capacità dell’Under 20 di fare da sparring partner. Per noi tecnici è stata anche l’occasione per vedere i giocatori di adesso e quelli del futuro”.

In mattinata a Tirrenia c’è stata la visita del segretario generale della FIGC Marco Brunelli, che ha incontrato calciatori e staff delle due nazionali portando il saluto del presidente federale Gabriele Gravina. Dopo aver sottolineato i successi ottenuti dalle squadre giovanili azzurre negli ultimi anni - frutto degli investimenti della Federazione e del lavoro portato avanti dal Club Italia - Brunelli si è complimentato con i ragazzi per l’entusiasmo con cui hanno risposto alla chiamata della Nazionale facendo loro l’in bocca al lupo per i prossimi impegni che li attendono, dalla fase finale dell’Europeo al Mondiale Under 20 che si disputerà dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile.

I NUMERI DI MAGLIA DEI 23 CONVOCATI PER IL CAMPIONATO EUROPEOPortieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina);Difensori: *15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano);Centrocampisti: 23 Alessandro Bianco (Monza), *8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley).*si aggregheranno al gruppo il 10 giugno, al termine degli impegni con la Nazionale AStaff – Tecnico: Carmine Nunziata; Capo delegazione: Giancarlo Antognoni; Coordinatore delle Nazionali Giovanili Maschili: Maurizio Viscidi; Team Manager: Gianfranco Serioli; Assistenti tecnico: Matteo Brighi e Christian Maggio; Preparatori atletici: Vito Azzone e Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Gianluca Mazziotti; Medici: Daniele Mazza e Vincenzo Santoriello; Nutrizionista. Maria Luisa Cravana; Fisioterapisti: Tommaso Cannata, Giuliano Gepponi e Nicola Sanna; Segretario: Manfredi Martino.