, ai supplementari, in 10 contro 11, dopo aver rimontato da 3-1 a 3-3 nei minuti finali dei tempi regolamentari. Il cuore di, i polmoni di, l'ordine di, i cambi di, gli Azzurrini hanno dato del filo da torcere ai più quotati portoghesi fino all'ultimo, gettando il cuore oltre l'ostacolo.E, dopo il match, nello spogliatoio,, tecnico del Portogallo Under 21, ha parlato ae compagni, elogiando gli Azzurrini: "E' una squadra con un'anima enorme. Se io perdo, voglio essere così, voglio perdere così. Se perdiamo, voglio essere così. Questa è il mio primo pensiero per voi".