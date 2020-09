Il tecnico dell'Under 21 Paolo Nicolato ha a disposizione 23 giocatori in vista della sfida con la Svezia, sesto incontro per gli Azzurrini nel Gruppo 1, che vede l’Italia attualmente seconda in classifica con 13 punti in 5 partite (4 vittorie e 1 pareggio, 15 gol realizzati 0 subiti) e a tre lunghezze dalla capolista Irlanda, che però ha disputato due gare in più.



Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina);



Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Bettella (Atalanta), Nicolò Casale (Hellas Verona), Enrico Delprato (Atalanta), Matteo Gabbia (Milan), Luca Pellegrini (Juventus), Marco Sala (Sassuolo), Marco Varnier (Pisa);



Centrocampisti: Marco Carraro (Atalanta), Andrea Colpani (Monza), Davide Frattesi (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Atalanta), Niccolò Zanellato (Crotone);



Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina), Sebastiano Esposito (Inter), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Riccardo Sottil (Fiorentina).