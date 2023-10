L'Italia Under 21 di si prepara ad affrontare la Norvegia il 17 ottobre, nel match valido per le qualificazioni dell'Europeo Under 21 del 2025. Nell'elenco di Carmine Nunziata compaiono diversi giocatori provenienti dalla Serie A, tra i quali si individuano anche Kayode della Fiorentina, Colombo del Monza e Fabbian del Bologna. E ancora Calafiori, Ruggeri, Baldanzi, Fazzini, Miretti e Oristanio. Prima chiamata per Kaleosho del Burnley, Rinaldi dell'Olbia e Bianco della Reggiana.



Questo l'elenco completo dei convocati:



Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio)



Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)



Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)



Attaccanti: Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)