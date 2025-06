Italia Under 21, il ct Nunziata: "Giochiamo contro ragazzi che fanno la Champions, i nostri hanno poco spazio"

Getty Images

Carmine, ct dellaha parlato in conferenza stampa verso l'esordio agli Europei di categoria in Slovacchia:“E' già fondamentale. Di tornei ne ho fatti tanti e in un girone a 4 la prima partita conta tantissimo. Siamo pronti. Abbiamo fatto un ritiro di dieci giorni, abbiamo lavorato molto bene, facendo riposare chi ne aveva bisogno e ricondizionando chi ha giocato meno, e purtroppo sono tanti quelli che hanno avuto poco spazio nei club. Poi, certo, la condizione fisica conterà, ma la differenza la fa la testa, la fanno le motivazioni”.

- "A questo livello si incontrano ragazzi che giocano in Champions; dei nostri anche quest’anno tanti hanno trovato poco spazio, alla fine è una grossa differenza, giocare vuol dire crescere, fare esperienza, Senza Pio Esposito? Per noi era un giocatore diverso, una punta centrale che faceva da punto di riferimento, dovremo fare altre cose con altri giocatori, ma del resto è il mio compito”.- "Molto forte, è andato in nazionale maggiore e poi arriverà qui, è uno di quelli che possono fare la differenza in ogni momento. La Romania è una squadra fisica, compatta, con intensità, brava nelle ripartenze, Bisognerà stare attenti”.