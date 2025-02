Italia Under 21: le avversarie sorteggiate per le qualificazioni all'Europeo 2027

Getty Images

Questo l'esito del sorteggio effettuato oggi presso la sede della Uefa a Nyon, in Svizzera. Le qualificazioni si disputeranno da settembre 2025 a ottobre 2026. La fase finale si giocherò in Albania e Serbia, entrambe qualificate di diritto. Si giocherà in quattro stadi in Albania (Tirana, Scutari, Elbasan e Rrogozhinë) e in quattro stadi in Serbia (Novi Sad, Loznica, Leskovac e Zaječar), con la partita inaugurale in programma in Serbia e la finale in Albania.

Gruppo A: Spagna, Romania, Finlandia, Kosovo, Cipro, San Marino.Gruppo B: Portogallo, Cechia, Bulgaria, Scozia, Azerbaigian, Gibilterra.Gruppo C: Francia, Svizzera, Islanda, Isole Faroe, Lussemburgo, Estonia.Gruppo D: Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Slovacchia, Moldova, Kazakistan, Andorra.Gruppo F: Germania, Georgia, Grecia, Irlanda del Nord, Lettonia, Malta.Gruppo G: Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia, Israele, Bosnia ed Erzegovina.

Gruppo H: Ucraina, Croazia, Ungheria, Turchia, Lituania.Gruppo I: Danimarca, Belgio, Austria, Galles, Bielorussia.