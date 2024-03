Italia Under 21-Lettonia Under 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Italia Under 21 di Carmine Nunziata torna in campo per il percorso di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Slovacchia nell'estate 2025 e scende in campo venerdì 22 marzo 2024 per affrontare i pari età della Lettonia Under 21 nella sesta giornata del Gruppo A e con calcio d'inizio al Manuzzi di Cesena a partire dalle 18.15. Gli Azzurrini guidano il gruppo da primi in classifica con 11 punti raccolti con 3 vittorie e 2 pareggi in 5 partite giocate finora. I ragazzi di Aleksandrs Basovs sono invece la quarta forza del girone con 7 punti e all'andata l'8 settembre 2023 in casa fermarono Casadei e compagni in un brutto 0-0.



ITALIA-LETTONIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Italia Under 21-Lettonia Under 21

• Data: venerdì 22 marzo 2024

• Orario: 18.15

• Canale TV: Rai 2

• Streaming: RaiPlay



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Italia-Lettonia Under 21, con calcio d'inizio venerdì 22 marzo 2024 allo stadio Manuzzi di Cesena sarà visibile in diretta tv in chiaro sulle reti Rai e in particolare su Rai 2. La gara sarà fruibile anche in diretta streaming su pc, smartphone, tablet, console, smart tv e dispositivi stick attraverso la piattaforma di RaiPlay.



TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita è stata affidata a Luca De Capitani che sarà affiancato al commento tecnico da Sebino Nela.



PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Calafiori, Ruggeri; Ndour, Casadei, Fabbian; Baldanzi; Colombo, Gnonto. Ct. Nunziata.

LETTONIA UNDER 21 (4-4-2): Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Maslovs; Rascevskis, Anmanis, Melniks, Melkis; Lizunovs, Vapne. Ct. Basovs.