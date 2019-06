Alex, portiere dell'Italia Under 21, ha così parlato in zona mista nel post-partita dopo il 3-1 contro la Spagna nel debutto all'Europeo di categoria: "Non siamo partiti bene, eravamo contratti. Dopo aver preso il gol li abbiamo aggrediti di più e abbiamo recuperato più palloni. Nel secondo tempo l'abbiamo ribaltata ed è un risultato importantissimoDobbiamo continuare così pensando a vincere già la prossima. Siamo stati bravissimi anche grazie al pubblico, che ci ha fatto tirare fuori quanto avevamo dentro.