Il ct dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato in conferenza stampa in vista dell'inizio dell'Europeo di categoria: "La Repubblica Ceca è una squadra con una identità precisa, molto matura e decisamente più esperta di noi, con tanti '98. Abbiamo perso diversi calciatori per infortunio, penso per esempio a Pinamonti, il nostro capitano, che non ha potuto rispondere alla convocazione, ma non solo a lui".



Su Cutrone: "È consapevole che per lui è un impegno molto importante e stimolante, mi aspetto da lui quello che mi aspetto da tutti gli altri. La consapevolezza di poter fare meglio".