Il ct dell’Under 21 Carmine Nunziata ha parlato ai microfoni della Rai dopo il successo per 0-7 contro i pari età del San Marino.



Settimana con tante assenze, ma è arrivata una bella vittoria.

“Diversi giocatori ci hanno lasciato per problemi fisici, ma questo gruppo dà sempre il massimo al di là di chi gioca. Siamo sempre stati squadra, abbiamo concesso poche ripartenze e questo era quello che volevo. Non ci sono partite facili o difficili, ma partite da giocare al massimo delle nostre possibilità”.



Volpato ha fatto davvero bene.

“Volevo sulla trequarti più qualità, lui ha queste giocate e ho pensato di farlo giocare”.



Lo vede anche come seconda punta?

“Lo conosco bene, è da due/tre anni che è con me e può fare sia il trequartista che la seconda punta. Contro una squadra che si difende è meglio sulla trequarti, così non deve andare sul play avversario e fare corse dispendiose”.